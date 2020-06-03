https://news.day.az/society/1241091.html Оперштаб об изменении даты проведения экзаменов
Оперштаб об изменении даты проведения экзаменов
"Если экзамены должны проводиться в оранжевой зоне, в первом кластере, дата этих экзаменов может быть изменена".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы сказал, что на днях в связи с этим будет принято окончательное решение.
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