Оперштаб об изменении даты проведения экзаменов

"Если экзамены должны проводиться в оранжевой зоне, в первом кластере, дата этих экзаменов может быть изменена".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы сказал, что на днях в связи с этим будет принято окончательное решение.