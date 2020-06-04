Рамин Байрамлы о том, кому разрешат выходить из дома на выходных

"После введения комендантского часа в выходные дни ожидается функционирование ряда сфер деятельности".

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, об этом сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он назвал сферы, сотрудники которых будут работать во время полного ограничения на передвижение в выходные дни.

"Сюда относятся аварийное обслуживание, служба экстренной медицинской помощи и стационарное медицинское обслуживание. Существуют такие производственные участки, которые должны работать непрерывно. В связи с этим мы будем информировать о тех сферах, которые определены на сегодняшний день", - сказал Байрамлы.