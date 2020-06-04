Все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения пассажирских авиарейсов

До первого июля 2020 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов.

Как сообщает в четверг Day.Az, информация об этом размещена на официальном сайте национальной авиакомпании AZAL.