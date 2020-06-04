https://news.day.az/society/1241390.html Все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения пассажирских авиарейсов - до этой даты
Все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения пассажирских авиарейсов - до этой даты
До первого июля 2020 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов.
Как сообщает в четверг Day.Az, информация об этом размещена на официальном сайте национальной авиакомпании AZAL.
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