В регионах Азербайджана бушует стихия

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала информацию о фактической погоде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно информации службы по состоянию на 20:00, в Шамкире, Тертере, Загатале, Барде прошли дожди.

В селе Гарагаджи Тертерского района в 16:05-16:10 выпал в град диаметром 1,2-1,5 мм. Осадки в виде града также выпали в районе 16:30 в селе Гаджигая Товузского района и в 16:40 в селах Зехмет, Саманлы и Хархар Гедабейского района.

Скорость северо-зарадного ветра в Нафталане, Гяндже составила 24 м/с, Товузе - 23 м/с, по Баку и Абшеронскому полуострову: в Баку - 23 м/с, Маштаге, на острове Гумм - 20 м/с, Сумгайыте, Бине, на острове Чилов, Забрате, Нефтяных Камнях - 17 м/с.

По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн составила 3,2 метра.