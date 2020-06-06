Жителям ряда городов Азербайджана запрещается выходить из дома

Согласно постановлению Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе запрещается покидать места проживания, за исключением лиц, деятельность которых в сферах работ и услуг разрешена.

Как сообщается Day.Az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Согласно решению, выход из дома допускается в исключительных случаях:

1.2.1. при возникновении непосредственно опасной ситуации для жизни и здоровья (неотложная медицинская помощь осуществляется только через службу скорой медицинской помощи);

1.2.2. в связи с участием в похоронах близких родственников.