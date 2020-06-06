МВД Азербайджана об использовании маски в личном автомобиле

Административная ответственность за неиспользование маски в личном автомобиле не предусматривается.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана Кямран Алиев на телепередаче "Xəzər aktual".

"Нет необходимости использовать маску в личном автомобиле. Это не создает никакой административной ответственности. Если вы находитесь за рулем и с вами едет коллега по работе, то следует надеть маску, так как он не является членом вашей семьи. Вы можете использовать медицинскую маску для собственного здоровья", - сказал Кямран Алиев.