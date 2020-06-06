Коронавирус не щадит ни молодых, ни старых

Общественное телевидение (İTV) подготовило репортаж об инфицированных коронавирусом, которые проходят лечение в больницах особого режима, передает Day.Az.

По словам заведующей реанимационным отделением одной из таких клиник Гюлары Аббасовой, с мая выросло число пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое.

"Люди боятся, не обращаются к врачу своевременно, так как всю их семью тоже поместят на карантин. Два дня назад у нас скончался 40-летний пациент. Для этой болезни молодые и старые равны. Благодаря переливанию плазмы мы спасли жизнь одному больному. Двое других скончались", - говорит врач.