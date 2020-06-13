ДТП в Абшероне: у грузовика оторвало топливный бак

В Абшеронском районе грузовой автомобиль совершил ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла рядом с Хырдаланским кладбищем.

Грузовик марки DAF, управляемый Эльманом Агамамедовым, потерял управление и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель, автомобиль деформирован. При сильном ударе у грузовика оторвало топливный бак, что привело к разливу бензина на дороге.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.