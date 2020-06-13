https://news.day.az/society/1244094.html ДТП в Абшероне: у грузовика оторвало топливный бак - ФОТО
ДТП в Абшероне: у грузовика оторвало топливный бак - ФОТО
В Абшеронском районе грузовой автомобиль совершил ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла рядом с Хырдаланским кладбищем.
Грузовик марки DAF, управляемый Эльманом Агамамедовым, потерял управление и врезался в бетонное ограждение.
В результате ДТП пострадал водитель, автомобиль деформирован. При сильном ударе у грузовика оторвало топливный бак, что привело к разливу бензина на дороге.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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