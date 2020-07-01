Ответственность и солидарность сегодня жизненно необходимы, пора всем это понять

"У нас нет вдвое большего числа врачей. Если завтра пандемия еще больше распространится, если сегодня, к примеру, заражаются 300-400 человек, а завтра их станет больше, то где мы их разместим. Допустим, разместим - сейчас строятся больницы и у нас есть свободные койки, - но как мы можем увеличить число врачей?! Каждый должен думать об этом".

Это было сказано Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым неделю назад, на открытии больницы модульного типа в Гяндже. Сегодня статистика заражения коронавирусом перевалила за 500 человек в сутки, и наступил тот сложный момент, о котором говорил глава государства. А именно - возникла нехватка специалистов - эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов и так далее, в связи с чем к борьбе за жизни больных стали привлекаться врачи других профилей, от физиотерапевтов до офтальмологов. Не хватает врачей на скорой помощи, специалисты требуются в новооткрывающиеся больницы, а теперь еще встает вопрос об обслуживании бессимптомных носителей инфекции на дому.

Осложнившаяся по причине безответственности граждан ситуация не внушает оптимизма. Пока что она контролируема, но что может случиться, если население так и будет искать способы обойти карантин?

Если обратить внимание, в соцсетях много жалоб на то, что больные с другими заболеваниями сегодня не могут получить должную помощь, лечь в больницу и так далее. Как водится, обвиняется в этом исключительно система здравоохранения. И никто не хочет видеть причину усложнения проблемы в себе самих. Если бы большинство восприняли требования карантина с таким же рвением, с каким постят в соцсетях всевозможные домыслы и фейки, мы сейчас загорали бы на пляжах, а не на своих балконах, и готовили шашлыки на природе, а не на крышах своих домов. Потому что в Азербайджане, в отличие от многих других стран, приняли очень оперативные и действенные меры, и распространение инфекции было остановлено в самом ее начале. Отнесись граждане к своей ответственности серьезнее, сегодня все было бы иначе...

Наша собеседница - физиотерапевт-реабилитолог Центрального таможенного госпиталя Саида Керимова, сегодня подключенная к работе с тяжелыми коронавирусными больными.

Наш госпиталь работает как пандемическая больница с 11 июня. Врачи госпиталя привлечены к работе посменно. Я физиотерапевт-реабилитолог, но я тоже, как и другие непрофильные специалисты, привлечена к работе с короновирусными пациентами. Это тяжело, об этом не раз говорилось, это многочасовая работа в спецодежде, маске, очках, физически это очень трудно. Дети, семья, родные - их видишь и слышишь только по телефону. Тяжело и психологически тоже.

Недавно было принято решение, чтобы в больницах на лечении находились только те, кто в этом остро нуждается. Это очень правильное решение. Не должны больные с асимптомным течением занимать места тех, кто нуждается в неотложном лечении. Практика домашнего лечения инфицированных коронавирусом существует во всем мире.

Но для нас, врачей, для больниц это означает, что на всех выделенных койках будут лежать больные в тяжелом или очень тяжелом состоянии. И только они. То есть при том же количестве персонала и коек нагрузка на медработников вырастет в разы. Кроме того, надо понимать, что основные назначения таким больным производятся со стороны реаниматологов. А это означает, что и у реаниматологов работы прибавится многократно. Не знаю, готовы ли врачи к таким нагрузкам...

Профильных специалистов, да и в целом врачей, работающих в пандемических клиниках, не хватает уже сейчас. Страшно думать, что произойдет, если статистика заражений будет расти. В больницах в среднем около 50-100, максимум 200 коек, и врачи, и персонал на это количество работает на износ. Даже при полном оснащении и наличии помещений, остается хрупкий человеческий фактор - врачи и средний медицинский персонал. Физически истощенные люди будут не в силах продолжать работу. Врачам реально нужна поддержка.

Такой поддержкой может стать ответственность граждан. Элементарные правила - носите маски, мойте руки, избегайте скопления людей. Рекомендации за время карантина наталкивались на разные мнения, и потому их исполнение ослабевало. Например, звучало мнение, что маски должны носить только инфицированные. Почему? Разве, находясь среди людей, вы знаете, кто из них заражен? Часть больных почти бессимптомно переносят инфекцию, но заразить могут. Кстати, будьте внимательны с детьми тоже - маленькие люди, как правило, продолжают играть толпами на площадка и во дворах. Они, к счастью, переносят инфекцию легче, но могут заразить взрослых, с которыми все серьезнее. Насчет многонедельного ношения одноразовой маски, а также "одалживания" использованных масок в очередях и тому подобного даже говорить не хочу. Это очень печальный нонсенс.

Говорят также, что большая часть зараженных переносят инфекцию легко. Но никто не даст вам гарантию, что вы окажетесь именно в этой группе пациентов. Я работала на смене только с тяжелыми пациентами. Это, вопреки расхожему мнению, вполне здоровые и молодые люди - 35-40 лет, задыхающиеся, будто тонущие в воде, уходящие в ARDS (острый синдром дыхательной недостаточности), лежащие на кислороде и подключенные к ИВЛ. Это страшная картина.

Далее. Постят статьи о том что, ничего страшного нет - переболеют все. Даже если все, но не одновременно же! Этого не выдержит ни одна страна и ни одна система здравоохранения. Сейчас количество зараженных составляет даже не один процент от населения, а врачебный ресурс на пределе. Что будет, если зараженных станет хотя бы 1 или 5 процентов? Подумайте об этом.

Карантинные меры необходимы. Сейчас, как никогда, обществу надо быть ответственным, сознательным и сплоченным. Каждый должен осознавать, что ситуация, с которой мы сталкиваемся, довольно сложная, и нет краткосрочного, простого решения этой проблемы. Мы должны понимать, что период пандемии продлится дольше, чем несколько недель, и надо набраться терпения и постараться адаптировать свое поведение и образ жизни к ней. Можно с полной уверенностью утверждать, что рост заболеваемости, наблюдающийся после ослабления карантинного режима весной, связан, прежде всего, с безответственным поведением граждан.

Это тяжелый путь и имеет он двустороннее движение. Врачи борются с эпидемией, оставив свой дом и рискуя своей жизнью. Общество, со своей стороны, должно проявить солидарность и ответственность. Это просто жизненно необходимо!

Лейла Таривердиева