https://news.day.az/society/1249187.html Новые назначения в органах прокуратуры
Новые назначения в органах прокуратуры
В органах прокуратуры произведены новые назначения.
Как передает Day.Az, приказом генерального прокурора Кямрана Алиева Вугар Ахмедли назначен прокурором Кяльбаджарского района.
Другим приказом генерального прокурора Кямран Мамедов назначен прокурором Гёранбойского района.
Кроме того, Фуад Мамедов назначен прокурором города Ширван, Мугаддас Султанов - прокурором - города Сумгайыт.
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