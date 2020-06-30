В Азербайджане создается механизм контроля качества соцуслуг

В рамках реформ, осуществляемых в сфере социальных услуг, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана создает единый механизм контроля соответствия предприятий соцуслуг требованиям качества, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Цель заключается в проведении мониторинга и оценки работы этих предприятий на основании данного механизма. В ходе периодической оценки знаний и способностей кадров в соответствующих сферах, их профессиональной подготовки, карьерного роста за основу будут приниматься результаты этих мониторингов.

В то же время, одной из главных целей является обеспечение предприятий социальных услуг высококвалифицированными профессиональными кадрами, для чего предусмотрено составление критериев по социальным услугам с учетом передового международного опыта.