Хикмет Гаджиев об открытии международных рейсов

Вопрос открытия международных рейсов может быть рассмотрен.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Day.Az.

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