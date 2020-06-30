https://news.day.az/society/1249322.html Хикмет Гаджиев об открытии международных рейсов
Хикмет Гаджиев об открытии международных рейсов
Вопрос открытия международных рейсов может быть рассмотрен.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Day.Az.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре