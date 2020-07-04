В Газахе организовали помолвку в нарушение карантина, оштрафованы 15 человек

В Газахе задержаны лица, которые хотели организовать торжество по случаю помолвки.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе МВД, 3 июля в отдел полиции района поступила информация о том, что в ресторане "Sərin Göl" отмечается помолвка. Сотрудники полиции прибыли в ресторан, задержали владельца объекта и гостей мероприятия.

Было установлено, что житель района Таир Мурадов договорился с владельцем объекта, ранее судимым Таиром Новрузовым о проведении торжества.

15 задержанным были выписаны штрафы в размере 200 манатов в соответствии со статьей 211 Кодекса об уголовных проступках. В отношении Новрузова составлен протокол, дело направлено в районный суд.