В Баку четверо новорожденных заразились коронавирусом от врачей - Подробности
В настоящее время в отделении находятся 16 детей, у чьих матерей был обнаружен COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сказала завотделом кафедры неонатологии учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Айгун Рустамханлы.
"Двенадцать из них родились в нашей клинике, а четыре были переведены из других клиник. Причиной перевода четырех детей в нашу клинику стало выявление коронавирусной инфекции у матерей после родов", - сказала она.
Рустамханлы отметила, что ни у одного из 12 детей, родившихся в клинике, не было коронавирусной инфекции.
"У врачей, участвовавших в родах, был выявлен COVID-19. Это стало причиной инфицирования детей, родившихся в других клиниках. Поскольку инфекция передалась детям в отделении через врачей", - заметила она.
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