В Баку четверо новорожденных заразились коронавирусом от врачей

В настоящее время в отделении находятся 16 детей, у чьих матерей был обнаружен COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сказала завотделом кафедры неонатологии учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Айгун Рустамханлы.

"Двенадцать из них родились в нашей клинике, а четыре были переведены из других клиник. Причиной перевода четырех детей в нашу клинику стало выявление коронавирусной инфекции у матерей после родов", - сказала она.

Рустамханлы отметила, что ни у одного из 12 детей, родившихся в клинике, не было коронавирусной инфекции.

"У врачей, участвовавших в родах, был выявлен COVID-19. Это стало причиной инфицирования детей, родившихся в других клиниках. Поскольку инфекция передалась детям в отделении через врачей", - заметила она.