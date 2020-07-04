В Сумгайыте арестован владелец кафе, нарушивший правила карантинного режима.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил начальник отдела общественной безопасности Управления полиции города Сумгайыт, полковник-лейтенант полиции Низами Пашаев.

Н.Пашаев отметил, что сегодня проведены проверки на 70 объектах, 60 граждан привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

В ходе мероприятий, проведенных на территории города, было установлено, что кафе "Тадж", расположенное в 45-м квартале, оказывает услуги клиентам на месте. К административной ответственности привлечены арендатор кафе Эльвин Ариф оглу Гусейнов и 11 клиентов.

В общей сложности были задержаны 12 человек, в отношении которых были приняты меры в соответствии с законодательством. Согласно статье 211 Кодекса об административных проступках, арендатор кафе был арестован на 25 суток, остальные - оштрафованы.