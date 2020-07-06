https://news.day.az/society/1250922.html Важная новость для поступивших в магистратуру вузов - Начинается регистрация
Важная новость для поступивших в магистратуру вузов - Начинается регистрация
С сегодняшнего дня лица, поступившие в магистратуру высших учебных заведений, должны пройти регистрацию, представив необходимые документы в соответствующие вузы.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, регистрация продлится до 15 июля (кроме субботы и воскресенья). Бакалавры, не представившие документы в указанный срок и не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка принятых.
Напомним, в этом году в магистратуру из 11 380 бакалавров были приняты 8 324 человека (7635 - азербайджанский сектор, 689 - русский сектор).
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