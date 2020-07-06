Важная новость для поступивших в магистратуру вузов

С сегодняшнего дня лица, поступившие в магистратуру высших учебных заведений, должны пройти регистрацию, представив необходимые документы в соответствующие вузы.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, регистрация продлится до 15 июля (кроме субботы и воскресенья). Бакалавры, не представившие документы в указанный срок и не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка принятых.

Напомним, в этом году в магистратуру из 11 380 бакалавров были приняты 8 324 человека (7635 - азербайджанский сектор, 689 - русский сектор).