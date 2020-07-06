Врачи обнародовали последние данные о состоянии Бахрама Багирзаде

В целом состояние здоровья Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале, остается тяжелым.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель начальника госпиталя по лечебным вопросам ЦТГ Бахтияр Мусаев.

"Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сознание - ясное, субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1 - 38,0 °C). Проведенные сегодня рентгеновские исследования выявили значительное улучшение состояния легких. На данном этапе идет борьба со вторичной бактериальной инфекцией, в связи чем проведены соответствующие изменения в лечении", - отметил Бахтияр Мусаев.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЕКМО и в данное время подключен только к аппарату ИВЛ.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.