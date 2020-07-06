https://news.day.az/society/1251028.html Миршахин Агаев заразился коронавирусом
Миршахин Агаев заразился коронавирусом
Руководитель телеканала REAL, журналист Миршахин Агаев заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Заразившийся три дня назад журналист помещен в "Ени клиника", его состояние оценивается как удовлетворительное.
Факт заражения выявился и у одного из членов его семьи. Остальные члены семьи также взяты под контроль.
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