Руководитель телеканала REAL, журналист Миршахин Агаев заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заразившийся три дня назад журналист помещен в "Ени клиника", его состояние оценивается как удовлетворительное.

Факт заражения выявился и у одного из членов его семьи. Остальные члены семьи также взяты под контроль.