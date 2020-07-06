Некоторым выпускникам будут выданы аттестаты без участия в выпускном экзамене - ГЭЦ
В целях обеспечения прав граждан на получение образования принято решение о выдаче аттестатов выпускникам общеобразовательных школ, которые намерены продолжить свое образование в высших учебных заведениях зарубежом, без их участия в выпускных экзаменах.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Министерства образования и Государственного экзаменационного центра.
Отмечается, что начиная с сегодняшнего дня, обратившиеся в связи с поступлением в зарубежные вузы выпускники могут получить аттестаты в учебных заведениях, в которых они обучались. В случае, если выпускники желают указания оценок выпускных экзаменов в аттестатах, они могут принять участие в экзаменах, проведение которых планируется в сентябре.
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