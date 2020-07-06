https://news.day.az/society/1251217.html На проблемном автомобильном перекрестке в Баку приняты меры безопасности - ФОТО
На проблемном автомобильном перекрестке в Баку приняты меры безопасности - ФОТО
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на пересечении улиц Тебриз Халилбейли и Ази Асланова, где регулярно фиксируются дорожно-транспортные происшествия, приняты необходимые меры, сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно сообщению, перекресток, известный как очаг ДТП, был обследован специалистами Бакинского транспортного агентства.
"По результатам анализа проблемы начаты работы по ее разрешению. В рамках этих мероприятий на перекрестке установлены принудительные ограничители скорости ("лежачий полицейский") и зеркала безопасности", - отмечается в сообщении.
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