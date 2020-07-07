В Азербайджане активировали ряд разрешений на icaze.e-gov.az

На основании обращений юридических и физических лиц, занятых в сферах, деятельность в которых разрешена постановлением Кабмина № 208 от 19 июня 2020 года, в рамках лимитов, предоставленных в соответствии с количеством юридических и физических лиц, продолжается активизация разрешений, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

Обращения, поступающие в Государственную налоговую службу при министерстве экономики, незамедлительно рассматриваются и информация о возможности прохождения регистрации на портале icaze.e-gov.az налогоплательщиков направляется Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN).

Информация в базе налоговых органов о направлениях деятельности и классификационных кодах ряда юридических и физических лиц, имевших ранее разрешение, действие которых потом было ограничено, была уточнена. Была вновь обработана учетно-базовая информация и осуществлена активизация разрешений в рамках лимитов, предоставленных в соответствии с числом работников ряда юридических и физических лиц, относящихся к сферам, деятельность в которых разрешена по дополнительным направлениям.

В связи с этим физическим и юридическим лицам рекомендуется перепроверить активизацию разрешений на портале icaze.e-gov.az.

Минэкономики еще раз заявляет, что разрешения юридическим и физическим лицам активизируются по сферам, деятельность в которых разрешена, решение вопросов по получению новых разрешений осуществляется в реальном времени, и в настоящее время для обеспечения активной работы системы проводится совместная работа с Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.