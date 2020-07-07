Обучение этих лиц будет финансироваться за счет государства

Указом Президента Азербайджана от 17 апреля 2020 года утвержден механизм финансирования образования за счет средств государственного бюджета на уровне докторантуры высших учебных заведений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, до сегодняшнего дня этот механизм финансирования применялся в отношении обучающихся на уровне бакалавриата, магистратуры, основного (иногда высшего) медицинского образования и резидентуры.

"Начиная с 2020 года, расходы на обучение докторантов, которые будут приняты на уровень докторантуры высших учебных заведений по государственному заказу, также будут финансироваться за счет государства. Ежегодно прогнозируется, что среднегодовое число докторантов, которые будут приняты на основе государственного заказа, составит более 500 человек", - сказал Валехов.

Он подчеркнул, что финансирование обучения в докторантуре будет охватывать все области науки. Решением Кабинета министров была определена сумма ежегодных расходов, которые будут направлены по линии государства за весь период обучения в различных областях науки",- отметил он.

Согласно данным, наряду с этим, в 2019 году постановлением Кабинета Министров Азербайджана утверждена новая классификация специальностей (программ) высшего образования по уровню бакалавриата, а также отменена действующая с 2009 года программа.

Подготовка специалистов по новой программе начнется с 2020-2021 учебного года. В то же время, по некоторым специальностям, включенным в отмененную классификацию на уровне бакалавриата и основного (базового высшего) медицинского образования, нормативное образование по этим специальностям будет продолжено до окончания срока обучения.

В целях продолжения финансирования образования обучающихся по специальностям обеих классификаций на основе государственного заказа и создания правовых основ для обеспечения финансирования подготовки специалистов на основе государственного заказа, начиная с 2020-2021 учебного года, названия специальностей приведены в указанных классификациях.

Этим постановлением регулируются размеры расходов на образование лиц, обучающихся по государственному заказу на уровне высшего образования, оплачиваемых государством.