За нарушение карантинного режима оштрафованы 1 874 водителя

За нарушение специального карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёйгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 7 июля до 00:00 8 июля 1 629 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, а 242 человека за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2, 3 человека за повторное нарушение этих требований в течение года по статье 211.3. В целом, к административной ответственности были привлечены 1874 участника движения.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 110 транспортных средств, в том числе 35 - в направлении районов, 75 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах, возвращены 190 транспортных средств, в том числе 55 - в направлении районов, 135 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия, возвращено 200 транспортное средство, в том числе 140 - в направлении районов, 60 - в направлении столицы. Всего возвращены 500 транспортных средства.