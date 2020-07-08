В Баку выявлено тайно работавшее кафе

В Баку выявлено кафе, нарушавшее требования особого карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Сабунчи Сабунчинского района были задержаны 9 человек, среди них 8 женщин.

Материалы в отношении 3 задержанных отправлены суд Сабунчинского района, в отношении 6-и составлены протоколы, предъявлены штрафы в размере 200 манатов.