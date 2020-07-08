https://news.day.az/society/1251692.html В Баку выявлено тайно работавшее кафе - задержаны 8 женщин - ФОТО
В Баку выявлено тайно работавшее кафе - задержаны 8 женщин - ФОТО
В Баку выявлено кафе, нарушавшее требования особого карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Сабунчи Сабунчинского района были задержаны 9 человек, среди них 8 женщин.
Материалы в отношении 3 задержанных отправлены суд Сабунчинского района, в отношении 6-и составлены протоколы, предъявлены штрафы в размере 200 манатов.
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