Как выбирать продукты из куриного мяса?

Факты, выявленные Агентством по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (АПБ) во время осмотра цеха по убою и упаковке птичьего мяса в Сиязани, вызвали большой резонанс. Деятельность предприятия велась без соблюдения каких-либо санитарно-гигиенических норм, а факты впрыскивания воды в куриные тушки и, таким образом, искусственное увеличение веса, были восприняты потребителями с большим недовольством. В результате этого возобновились обсуждения, связанные с бройлерными курами.

В данной связи возникает вопрос: Какие правила необходимо соблюдать при потреблении продуктов из куриного мяса, которые занимают важное место в нашем ежедневном рационе?

Принимая во внимание актуальность данной темы, Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана заявляет, что продукты животного происхождения, которые выращивались без соблюдения нормативов, повышают риск заражения различными болезнями: "Прежде всего, на каждом предприятии должен быть организован государственный ветеринарный контроль, а произведенная продукция должна выставляться на продажу только после соответствующей проверки".

AQTA предупреждает, что на предприятиях по убою птицы имеются приемлемые условия для зарождения таких вредных микроорганизмов, как "E.coli", "Salmonella spp", "S.aureus", "L.monocytogenes", "koliformlar", "klostridiyalar", плесени и дрожжевых грибов. Поэтому продукты, реализуемые без контроля над производственным процессом, относятся к особой группе риска: "Хранение, транспортировка, доставка мяса до объектов продажи, одним словом, весь процесс от начала до конца должен осуществляться на основе соответствующих протоколов с тем, чтобы обеспечить население здоровыми продуктами питания".

На вопрос, какими продуктами из куриного мяса в нынешних условиях распространения различных болезней и вирусов могут пользоваться потребители, Агентство ответило, что прежде всего следует обратить внимание на дату выпуска и органолептические характеристики продукта: "Если у вас есть какие-либо сомнения относительно приобретенной вами куриной продукции, то вы можете потребовать соответствующие документы. Для этого необходимо обратить особое внимание на информацию на упаковке продукта, потребовать ветеринарные и другие сертификаты. Лучше отдавать предпочтение продукции компаний, которые заботятся о своей репутации и учитывают общественное мнение".

В Агентстве подчеркнули, что, если у граждан возникнут какие-либо вопросы или сомнения по поводу состава и качества кур и куриной продукции, они могут сообщить об этом в Call-центр Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана - 1003.