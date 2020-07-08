Должностное лицо Ясамальского муниципалитета задержано при получении взятки

На основании обращения о незаконных действиях Заура Муслимова, занимающего должность налогового агента в муниципалитете Ясамальского района города Баку, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в результате оперативных мероприятий, проведенных на основании обращения, 3 июля Заур Муслимов был задержан при получении 2 300 манатов из 3 000 манатов, которые он потребовал от гражданина в обмен на выделение места на Ясамальском кладбище № 1, расположенном на улице Шарифзаде в Ясамальском районе.

Следствие установило обоснованные подозрения в том, что Заур Муслимов, используя свое служебное положение, 1 июля получил 700 манатов и 2 июля 2300 манатов, которые он потребовал у гражданина, убедив его в том, что для выделения места для захоронения на Ясамальском кладбище № 1 необходимо дать взятку.

За указанные незаконные действия к Зауру Муслимову были предъявлены обвинения по статьям 178.2.3 (мошенничество лицом с использованием своего служебного положения), 29, 178.2.3 (попытка мошенничества лицом с использованием своего служебного положения) и 32.4, 312.1 (дача взятки) УК АР. Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по определению полного круга обвиняемых и привлечению их к ответственности. Генеральная прокуратура Азербайджана рекомендует столкнувшимся с такими противозаконными действиями гражданам обращаться на "Горячую линию" 161 Управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и в кол-центр "961" Генеральной прокуратуры.