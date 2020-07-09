Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, с целью поддержки абитуриентов с учетом применяемого в стране особого карантинного режима, на канале Youtube Центра размещаются лекции опытных экспертов по всем предметам вступительных экзаменов.

В настоящее время на портале размещено 122 видеолекций по азербайджанскому языку, литературе, истории, географии, русскому языку, математике, физике, химии, биологии. Уже есть 16 634 просмотров уроков, размещенных на портале с 12 июня.

ГЭЦ рекомендует абитуриентам воспользоваться этой бесплатной возможностью, для того, чтобы углубить свои знания и повторить пройденные темы.

К лекциям также прилагаются тестовые задания.

Видеолекции можно посмтреть здесь: https://www.youtube.com/playlistlist=PL9Jtm1iJtcMk4uyW5Fn3KOAd5UHBgG_u2