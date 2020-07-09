В Азербайджане арестованы лица, производившие поддельные алкогольные напитки

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам отравления и смерти отдельных лиц в декабре 2019 года и январе 2020 года.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, следствие установило, что Вургун Ибадов осуществлял розничную продажу плодоовощной продукции в торговом центре "Яшыл базар" на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку, с целью получения прибыли покупал у Азима Гусейнова, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, алкогольные напитки неизвестного происхождения, изготовленные кустарным способом и не соответствующим нормам, и впоследствии продавал их.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что эти спиртные напитки с содержанием метилового спирта стали причиной отравления всех троих, в том числе Герая и Ромела Багировых и причинения вреда здоровью Хайяма Багирова.

За указанные незаконные действия Вургуну Ибадову и Азиму Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 200.4 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции, причинившие по неосторожности смерть потерпевшему или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.