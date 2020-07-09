Начались работы по очистке слоя сточных вод на озере Беюк Шор

По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой начаты работы по устранению на озере Беюк Шор последствий, вызванных сбросом загрязненной химикатами воды во время недавнего пожара на лакокрасочной фабрике Sobsan.

Об этом сказала журналистам пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в четверг Day.Az.

Она отметила, что работы по устранению последствий загрязнения озера Беюк Шор взяты на контроль первым заместителем премьер-министра Ягубом Эйюбовым.

По ее словам, МЧС, министерство экологии и природных ресурсов и правоохранительные органы расследуют причины произошедшего.

Ибрагимова добавила, что в настоящее время силы МЧС, минэкологии и других соответствующих структур проводят работу по очистке слоя сточных вод на поверхности озера. Этот слой собирается и перевозится на полигон при помощи техники и рабочей силы Аварийно-спасательной службы Каспийского бассейна при МЧС.