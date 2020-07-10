Между TƏBİB и Минздравом не полностью завершено распределение полномочий

"В Азербайджане деятельность всех государственных структур в борьбе с коронавирусом осуществляется в условиях координации".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Говоря о разделении труда между TƏBİB и Минздравом, Х.Гаджиев отметил, что в Азербайджане планировалось проведение реформ в системе здравоохранения: "Из-за борьбы с коронавирусом между TƏBİB и Министерством здравоохранения не было полностью завершено распределение полномочий. Поэтому обе структуры взаимодействуют. Цель заключается в эффективной борьбе с заболеванием".