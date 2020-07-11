В Азербайджане будут созданы новые колледжи со статусом публичного юридического лица

Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства образования Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az, согласно постановлению, Бакинский колледж управления и технологии будет реорганизован путем преобразования в Колледж промышленности и технологии со статусом публичного юридического лица при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Бакинский колледж пищевой промышленности - в Колледж пищевой промышленности со статусом публичного юридического лица при Азербайджанском государственном экономическом университете, Бакинский государственный социально-экономический колледж - в Социально-экономический колледж со статусом публичного юридического лица при Азербайджанском государственном экономическом университете.

В то же время, Бакинский гуманитарный колледж будет реорганизован путем преобразования в Гуманитарный колледж со статусом публичного юридического лица при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Бакинский государственный экономический и гуманитарный колледж - в Экономический и гуманитарный колледж со статусом публичного юридического лица при Бакинском государственном университете, Сумгайытский музыкальный колледж - в Сумгайытский музыкальный колледж со статусом публичного юридического лица при Азербайджанской национальной консерватории.

Согласно решению, будет создан Региональный колледж со статусом публичного юридического лица путем присоединения и реорганизации Гянджинского музыкального колледжа к Гянджинскому государственному региональному колледжу, а также Шекинский региональный колледж со статусом публичного юридического лица путем присоединения и реорганизации Шекинского государственного технического колледжа к Шекинскому государственному региональному колледжу.

В том числе, Лянкяранский государственный гуманитарный колледж будет реорганизован путем преобразования в Социальный и аграрно-технологический колледж со статусом публичного юридического лица при Лянкяранском государственном университете.

До дня государственной регистрации указанных выше публичных юридических лиц в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", Бакинский колледж управления и технологии, Бакинский колледж пищевой промышленности, Бакинский государственный социально-экономический колледж, Бакинский гуманитарный колледж, Бакинский государственный экономический и гуманитарный колледж, Сумгайытский музыкальный колледж, Гянджинский музыкальный колледж, Гянджинский Государственный региональный колледж, Лянкяранский государственный гуманитарный колледж, Шекинский государственный технический колледж, Шекинский государственный региональный колледж будут продолжать свою деятельность.