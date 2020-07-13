В Азербайджане выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусом, 547 вылечившихся, 7 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 24 570 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 15 640 человек вылечились, 313 скончались, 8 617 продолжают лечение в больницах особого режима.

За минувшие сутки проведено 8 015 тестов на коронавирус, за минувший период - 576 249 тестов.