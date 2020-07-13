https://news.day.az/society/1253231.html TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на COVID-19 - ФОТО
TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на COVID-19 - ФОТО
Сегодня в Азербайджане проведено 8 015 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 13-е июля.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 576 249 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 617 человек, 356 человек из них находятся в реанимации, а 58 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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