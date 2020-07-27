Обнародованы результаты экзаменов, проведенных 10 июля

Обнародованы результаты вступительных (выпускных) экзаменов, проведенных 10 июля 2020 года (в том числе вступительных (выпускных) экзаменов для выпускников нынешнего года и по иностранному языку).

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, с 17:30 результаты экзаменов опубликованы на сайте центра.

На эти экзамены не явились 1 024 из 8 331 человек, участие которых было предусмотрено. Пять человек были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил.