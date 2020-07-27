https://news.day.az/society/1256975.html Обнародованы результаты экзаменов, проведенных 10 июля
Обнародованы результаты экзаменов, проведенных 10 июля
Обнародованы результаты вступительных (выпускных) экзаменов, проведенных 10 июля 2020 года (в том числе вступительных (выпускных) экзаменов для выпускников нынешнего года и по иностранному языку).
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, с 17:30 результаты экзаменов опубликованы на сайте центра.
На эти экзамены не явились 1 024 из 8 331 человек, участие которых было предусмотрено. Пять человек были отстранены от участия в экзаменах из-за нарушения правил.
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