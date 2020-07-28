УМК о проведении праздничного намаза в мечетях на Гурбан байрамы

В связи с пандемией коронавируса в этом году в мечетях Азербайджана не будет совершаться праздничный намаз.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

УМК советует верующим совершить праздничную молитву дома.

Следует отметить, что Гурбан байрамы будет отмечаться в Азербайджане 31 июля и 1 августа. Второй день праздника приходится на субботу. Таким образом, в соответствии с Трудовым кодексом, поскольку 1 августа приходится на субботу, 3 августа, понедельник, тоже будет нерабочим днем.