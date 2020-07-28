https://news.day.az/society/1257204.html УМК о проведении праздничного намаза в мечетях на Гурбан байрамы
УМК о проведении праздничного намаза в мечетях на Гурбан байрамы
В связи с пандемией коронавируса в этом году в мечетях Азербайджана не будет совершаться праздничный намаз.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении мусульман Кавказа.
УМК советует верующим совершить праздничную молитву дома.
Следует отметить, что Гурбан байрамы будет отмечаться в Азербайджане 31 июля и 1 августа. Второй день праздника приходится на субботу. Таким образом, в соответствии с Трудовым кодексом, поскольку 1 августа приходится на субботу, 3 августа, понедельник, тоже будет нерабочим днем.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре