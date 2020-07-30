Стал известен график следования электричек в праздничные дни

В соответствии с решением Кабинета министров, два дня - в субботу и в воскресенье электрички по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии ходить не будут.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", движение электричек Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт 1 и 2 августа осуществляться не будет.

Согласно сообщению, в нерабочие дни 31 июля и 3 августа будут работать электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт (время отправления - 17:30 и 18:35) и Баку-Пиршаги-Сумгайыт (время отправления - 17:40 и 19:05). Также будут работать электрички Сумгайыт-Пиршаги-Баку (время отправления 07:40 и 09:15) и Сумгайыт-Хырдалан-Баку (время отправления - 08:00 и 09:20).