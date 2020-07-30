Арестованы водители, перевозившие пассажиров в регионы по грунтовой дороге

Сотрудники Губинского районного отдела полиции задержали двух водителей - Джавида Рамазанова и Мехбалу Исрафилова, тайно перевозивших пассажиров в северные районы страны, нарушив правила специального карантина.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе расследования было установлено, что Джавид Рамазанов, нарушив правила специального карантина, занимался незаконной пассажироперевозкой на личном транспорте.

Так, за денежную плату он перевозил не имеющих специального разрешения пассажиров из Баку в северные районы страны.

Прежде чем проехать мобильный пост на дороге Баку-Губа, он высаживал пассажиров недалеко от поста, где они встречались с Мехбалой Исрафиловым. С М.Исрафиловым пассажиры пересекали территорию за постом по грунтовой дороге. Затем они продолжали путь на автомобиле, принадлежащем Дж.Рамазаному.

Собранные о задержанных водителях материалы направлены в Губинский районный суд. Решением суда в отношении Дж.Рамазанова была избрана мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток. В отношении М.Исрафилова был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, он был оштрафован.