https://news.day.az/society/1259156.html В Исмаиллы 20 человек оштрафованы за нарушение карантина
В Исмаиллы 20 человек оштрафованы за нарушение карантина
В ходе мер, принятых сотрудниками Исмаиллинского РУП для соблюдения правил и требований карантинного режима, было установлено, что группа людей отправилась к расположенному в районе святилищу.
Как передает Day.Az, в связи с этим 20 человек были вызваны в отделение полиции за нарушение правил карантинного режима.
Нарушители были оштрафованы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях.
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