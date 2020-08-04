В Исмаиллы 20 человек оштрафованы за нарушение карантина

В ходе мер, принятых сотрудниками Исмаиллинского РУП для соблюдения правил и требований карантинного режима, было установлено, что группа людей отправилась к расположенному в районе святилищу.

Как передает Day.Az, в связи с этим 20 человек были вызваны в отделение полиции за нарушение правил карантинного режима.

Нарушители были оштрафованы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях.