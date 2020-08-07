https://news.day.az/society/1260288.html В реке Кура утонул человек
В реке Кура утонул человек
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что один человек утонул в реке Кура на территории села Ашагы Сурра Нефтчалинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЧС.
Сообщается, что к поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре