В реке Кура утонул человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что один человек утонул в реке Кура на территории села Ашагы Сурра Нефтчалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, что к поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.