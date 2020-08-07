Дорожная полиция обратилась к водителям, желающим поехать в районы

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям.

Как сообщили Day.Az в управлении, в последние дни в связи с отменой с 5 августа 2020 года системы получения разрешений на выход из дома посредством СМС-разрешений, служебных удостоверений и портала "icaze.e-gov.az" лица, проживающие в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, но имеющие постоянную прописку в различных районах республики, стремятся выехать за пределы этих административных территорий, обосновав это отпуском.

ГУГДП МВД еще раз доводит до сведения участников дорожного движения, что в связи с действием ограничений, связанных на въезд-выезд в 13 городов и районов, в которых введен ужесточенный особый карантинный режим, и прекращением пассажироперевозок наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны независимо от места прописки лицам, проживающим в этих административных территориях, не разрешается выезжать в другие города и районы.

Поэтому ГУГДП просит владельцев транспортных средств не выезжать из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района в отдельных направлениях, за исключением лиц, которым выданы соответствующие командировочные листы или лиц, информация о которых введена на портал "icaze.e-gov.az" для получения разрешения на поездку в другие города и районы республики после 5 августа 2020 года, а также случаев участия в похоронах близкого родственника на основании соответствующего разрешения: "Повторяем, что никому, независимо от места прописки не будет разрешено выехать в другие города и районы республики с территории, в которой введен ужесточенный особый карантинный режим. Эти лица будут возвращены обратно с особых карантинных постов".