Длинные очереди у пляжей в Азербайджане

В период специального карантинного режима с 5 августа в Азербайджане разрешено посещать пляжи.

Как передает Day.Az, 8 и 9 августа на некоторых пляжах наблюдались большие очереди, что, к сожалению, увеличивает риск заражения коронавирусом.

Отметим, что попасть на пляж можно, соблюдая соответствующие правила, разработанные Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана. На пляжах проведена необходимая профилактическая работа и приняты меры безопасности. Для каждого пляжа предусмотрена своя квота, которую важно соблюдать.

Государством проведена огромная работа по контролю над соблюдением безопасной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил на пляжах. Однако если граждане продолжат относиться к данным мерам безответственно, то все усилия государства будут сведены на нет.

Гражданам не рекомендуется посещать пляжи, не обратившись на сайт https://cimerlik.az/, чтобы узнать, не переполнен ли тот или иной пляж. В противном случае следует воздержаться от посещения пляжа ради вашего же здоровья.

Поэтому самый безопасный вариант обезопасить себя, свою семью и окружающих - это воспользоваться услугами портала cimerlik.az. Иначе мы станем свидетелями очередного роста числа инфицированных и правительство будет вынуждено в очередной раз пойти на ужесточение карантинного режима.

Посредством портала cimerlik.az вы сможете комфортнее организовать свой досуг и не стоять в длинных очередях, чтобы попасть на нужный вам пляж, о чем свидетельствуют приведенные ниже фото.