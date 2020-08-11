В Геранбое задержаны лица, отмечавшие день рождения внуков

Сотрудники Геранбойского районного управления полиции (РУП) продолжают принимать меры по обеспечению соблюдения правил особого карантинного режима, принятого Оперативным штабом при Кабинете министров, передает Day.Az.

10 августа в полицию поступила информация о праздновании дня рождения в одном из частных домов города. Сразу же по адресу прибыли сотрудники полиции, прервали застолье и доставили участников в полицейское отделение.

В ходе расследования выяснилось, что местные жители Дашгин Гараев и Ильяс Исрафилов заранее договорились отметить день рождения своих внуков.

Участники застолья, в том числе эти организаторы, были оштрафованы на 200 манатов по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Отметим, что 666 граждан, нарушивших требования особого карантинного режима во время регулярных рейдов сотрудниками Геранбойского РУП, понесли наказание согласно соответствующим законам, в отношении 10 из них было принято решение административного ареста. Кроме того, в результате принятых мер в районе предотвратили проведение одной церемонии обручения и одной свадебной церемонии.