В Балакяне задержан покинувший место жительства больной коронавирусом

В Балакянское районное отделение полиции поступила информация о том, что инфицированный коронавирусом (COVID-19) житель района покинул место жительства.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в связи с тем, что результат теста на коронавирус жителя села Газма Талеха Мамедова оказался положительным, ему было назначено лечение в домашних условиях, однако он нарушил требования и покинул место жительства.

В результате мер, принятых сотрудниками Балакянского РОП он был задержан и госпитализирован в Балакянскую центральную районную больницу, где проходят курс лечения пациенты с коронавирусом.

Отметим, Т.Мамедов покинул место жительства и несколько дней назад. Тогда с ним были проведены профилактические беседы, и он был строго предупрежден о том, что такое поведение представляет угрозу для жизни и здоровья окружающих. Однако он не сделал выводов из этого и снова нарушил требования.

В Балакянском РОП проводится расследование для принятия соответствующего решения по данному вопросу.