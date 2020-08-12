https://news.day.az/society/1261822.html Назначен новый начальник дорожной полиции Кюрдамира
Назначен новый начальник дорожной полиции Кюрдамира
В Кюрдамирском районном отделе полиции произошли кадровые изменения.
В связи с этим руководство МВД Азербайджана подписало соответствующий приказ.
Как передает Day.Az, cогласно приказу, старший лейтенант Замиг Хокмулла оглу Агаев назначен начальником отделения дорожной полиции Кюрдамирского районного отдела полиции.
Отметим, что ранее старший лейтенант Замиг Агаев работал старшим инспектором отделения дорожной полиции Кюрдамирского РОП.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре