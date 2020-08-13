Из-за пандемии большинство учителей входят в группу риска

"В условиях пандемии особое внимание следует уделить тому, что подавляющее большинство вовлеченных в учебный процесс учителя старшего возраста, они входят в группу высокого риска".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в результатах научных исследований Института образования, отражающих рекомендации и предложения по организации деятельности учебных заведений в новом учебном году в условиях COVID-19.

Отмечается, что в этом смысле защита здоровья учителей, относящихся к группе высокого риска, должна быть одним из важных приоритетов. Из работающих в общеобразовательных учреждениях 135 человек в возрасте до 20 лет (0.1%), 20-30 лет - 24 862 человека (12%), 30-40 лет - 61 126 человек (28%), 40-50 лет - 47 887 человек (22%), 50-60 лет - 55 477 человек (26%), 60 лет и старше - 25 778 человек (12%).

В сообщении отмечается, что Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) представило распределение инфицированных по возрастным группам до 28 июля 2020 года. Согласно данным, 18% зараженных вирусом - в возрасте 30-39 лет, 15% - в возрасте 40-49 лет, 21% - в возрасте 50-59 лет, 16% - в возрасте 60-69 лет. А это является показателем большой вероятности заражения групп населения средней и старшей возрастных категорий.