На пляжах в Азербайджане столпотворений не наблюдается

Согласно проведенным на прошлой и этой неделях мониторингам, стало известно, что на пляжах не наблюдается повышенной плотности граждан.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в этой связи были зафиксированы немногочисленные нарушения. "Но благодаря усилиям СМИ, Исполнительной власти и другим соответствующим органам проблему удалось решить, теперь никаких столпотворений на пляжах не наблюдается", - сказал Х.Гаджиев.

Он также отметил, что повышается количество пользователей сайта cimerlik.az.