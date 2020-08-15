https://news.day.az/society/1262577.html Врач Джавид Пашаев вылечился от коронавируса и сегодны будет выписан из клиники
Врач Джавид Пашаев вылечился от коронавируса и сегодны будет выписан из клиники
Заразившийся коронавирусом врач Джавид Пашаев, занимавшийся лечением тяжело больных пациентов, вылечился и сегодня будет выписан из клиники.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
"Это крайне радостная новость. Выражаю признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за заботу, проявленную в лечении и Джавида Пашаева, и других заболевших коронавирусом врачей", - сказала Гараева.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре