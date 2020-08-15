В Абшеронском районе выявлен подпольно функционирующий ресторан

В Абшеронском районе выявлен ресторан, подпольно функционирующий вопреки особому карантинному режиму.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел (МВД), в ходе рейда, проведенного сотрудниками Абшеронского районного управления полиции в поселке Джейранбатан было установлено, что в ресторане "Ханчинар", владельцем которого является Ровшан Руфуллаев, производится обслуживание клиентов на местах. В ходе проверки объекта его владелец и 11 посетителей были задержаны за нарушение правил особого карантинного режима и доставлены в управление полиции.

В отношении владельца объекта и посетителей, нарушивших требования особого карантинного режима, был составлен административный протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Владелец ресторана оштрафован на 3 000 манатов, а остальные на 200 манатов.