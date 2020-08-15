Выздоровевший от коронавируса врач Джавид Пашаев выписан домой

Выздоровевший от коронавируса заведующий отделением реанимации Учебно-хирургической клиники Медицинского университета Джавид Пашаев выписан домой.

Об этом Day.Az сообщает в субботу со ссылкой на главу Научного центра практики и обучения Медицинской службы Государственного таможенного комитета, депутата Милли Меджлиса (парламент) Рашада Махмудова.

Он отметил, что большая команда врачей днем и ночью обсуждала пути лечения коллеги, спорила друг с другом, но не сдавалась, потому что у всех была единая цель - сохранить ему жизнь.

Махмудов отметил эффективность оборудования ECMO в лечении Пашаева.

"Таким образом, мы стали очевидцами очередного успешного применения ECMO в нашей стране, который до сих пор является темой для обсуждения в ведущих мировых медицинских учреждениях, так как его эффективность в борьбе с COVID 19 вызывает сомнения", - отмечает Махмудов.

Напомним, что заведующий отделением реанимации Учебно-хирургической клиники Медицинского университета, 36-летний Джавид Пашаев был подключен к аппарату ECMO с 13 июля. Его лечение было взято под особый контроль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.