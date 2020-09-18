https://news.day.az/society/1272033.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 135 пациентов - заразились 117 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 135 пациентов - заразились 117 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 117 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 135, скончался один человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 38 894 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 424, скончались 572 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 898 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 898, в целом - 1 041 184 теста.
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