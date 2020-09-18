В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 135 пациентов

В Азербайджане за сутки выявлено 117 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 135, скончался один человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 38 894 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 424, скончались 572 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 898 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 898, в целом - 1 041 184 теста.